«Атлетико» и «Боруссия» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Игра пройдет в Мадриде, Испания, на стадионе «Цивитас Метрополитано». Начало — в 22:00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Боруссия» будет доступна на платном телеканале «Футбол 1» в прямом эфире, а также на сайте matchtv.ru. Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

В 1/8 финала немецкий клуб прошел ПСВ (1:1 — в гостях и 2:0 — дома). Мадридцы же на этой стадии проиграли в Милане «Интеру» со счетом 0:1, но дома «Атлетико» победил в серии пенальти.

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