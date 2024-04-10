«Атлетико» — «Боруссия»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
Стали известны составы на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Боруссия» (Дортмунд).
Встреча состоится 10 апреля в Мадриде. Начало — в 22.00 мск.
«Атлетико»: Облак, Хименес, Аспиликуэта, Де Пауль, Коке, Гризманн, Лино, Маркос Льоренте, Молина, Мората, Витсель.
Запасные: Молдован, Гомис, Габриэль, Сауль, Корреа, Савич, Рикельме, Вермерен, Реинилдо, Барриос, Эл Жебари.
«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Нмеча, Санчо, Фюллкруг, Хуммельс, Матсен, Рюерсон, Забитцер, Джан, Санчо, Адейеми.
Запасные: Мейер, Лотка, Озджан, Аллер, Ройс, Дюранвиль, Вольф, Брандт, Зюле, Байно-Гиттенс.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча.
Ответная игра пройдет 16 апреля в Дортмунде.
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