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9 апреля, 22:00

«Атлетико» — «Боруссия»: время начала и где смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов

«Атлетико» и «Боруссия» сыграют в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Матс Хуммельс.
Фото Reuters

«Атлетико» и «Боруссия» сыграют в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов в среду, 10 апреля. Игра пройдет на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде, Испания. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Атлетико» — «Боруссия» будет доступна на платном телеканале «Футбол 1» в прямом эфире, а также на сайте matchtv.ru. Также на телеканале «Матч Премьер» покажут онлайн-перекличку противостояний 1/4 финала Лиги чемпионов 10 апреля.

«СЭ» проведет текстовый онлайн матчей 1/4 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Барселона» и «Атлетико» — «Боруссия». В матч-центре будут доступны ключевые события игр.

«Боруссия» вышла в плей-офф, заняв первое место в группе. Дортмундцы набрали 11 очков и опередили «ПСЖ» (8), «Милан» (8) и «Ньюкасл» (5). В 1/8 финала немецкий клуб прошел ПСВ (1:1 — в гостях и 2:0 — дома).

«Атлетико» (14 очков) завершил групповой турнир на первой месте, обойдя «Лацио» (10), «Фейеноорд» (6) и «Селтик» (4). Команда Диего Симеоне одержала 4 победы и дважды сыграла вничью. В 1/8 финала мадридцы проиграли в Милане «Интеру» со счетом 0:1. Дома «Атлетико» победил в серии пенальти.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Боруссия (Дортмунд)
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