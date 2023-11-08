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Сегодня, 21:15

«Арсенал» — «Севилья»: смотреть трансляцию матча Лиги чемпионов в прямом эфире

«Арсенал» сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов сезона 8 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Микель Артета, главный тренер ФК «Арсенал».
Фото Global Look Press

«Арсенал» встретится с «Севильей» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов сезона 2023 / 2024 в среду, 8 ноября. Матч пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне (Англия). Начало — 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матчей Лиги чемпионов в перекличке. Следить за ключевыми событиями противостояния «Арсенал» — «Севилья» можно в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч! Футбол 3» и сайт matchtv.ru. Также за встречей можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

В группе В клуб из Андалусии набрал 2 очка и занимает третье место. Команда Микеля Артеты с 6 баллами располагается на первой строчке в квартете.

Лига чемпионов. Группа B
08 нояб, 23:00. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Севилья

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
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