Андрей Дикань: "В 2012-м "Спартак" сам испугался, что может "прибить" "Барселону"

Бывший вратарь "Спартака" Андрей Дикань в интервью football24.ua выразил мнение, что красно-белые могли одержать победу над "Барселоной" в матче группового турнира Лиги чемпионов в 2012 году. "Спартак" вел по ходу встречи 2:1, но пропустил 2 мяча от Лионеля Месси и уступил 2:3.

- Тот матч на Камп Ноу мы могли "брать", - цитирует Football24.ua Диканя. - Наш наставник Унаи Эмери говорил: "Вы можете обыграть "Барселону". Я вам расскажу, как это сделать".

По ходу матча мы вели (2:1), но, видимо, сами испугались того, что можем "прибить" Барсу. Сели в оборону, пропустили дважды, и все стало на свои места - проиграли 2:3. А счастье было так близко... Месси забил головой. Вот как Месси может забить мне головой?!

- В финале Лиги чемпионов Месси забил со "второго этажа" самому "МЮ". Поэтому не спешите отчаиваться.

- Конечно. Не один я такой (улыбается).