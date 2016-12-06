Анатолий Байдачный: "Выступая в еврокубках, "Ростов" отодвинул чемпионат России на второй план"

Бывший главный тренер "Ростова" Анатолий Байдачный в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ПСВ заявил, что уверен в успехе ростовчан. Он добавил, что команда могла бы удачнее выступать в чемпионате России.

– Уверен, что эту игру "Ростов" не проиграет, – сказал Байдачный. – Несмотря на то что психологически команда уже окрепла, справиться с эмоциями в решающем матче все равно сложно. Тем более он пройдет на выезде. Подопечные Данильянца уже зарекомендовали себя как волевой, высокоорганизованный коллектив. Они это продемонстрировали в прошлом сезоне. А в этом году ко всем качествам добавились еще и мастерство, моральная готовность.

Акцентируя внимание на еврокубках, "Ростов" отодвинул на второй план чемпионат России, и это плохо. Команда вполне могла бы более удачно выступать в российском первенстве, не теряя в качестве футбола в Лиге Европы. Ведь на данный момент клубы, занимающие верхние строчки турнирной таблицы, показывают игру далеко не высочайшего класса. И у "Ростова" были бы все шансы в этом сезоне для того, чтобы выиграть золото. (Любовь КОНЯЕВА)