Алиссон: «Не имеем права сейчас думать о матче с «Манчестер Сити»

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон перед матчем Лиги чемпионов против «Генка» отметил, что команда должна быть сконцентрирована на игре и не думать о встрече с «Манчестер Сити» в выходные.

— Не имеем права думать о матче чемпионата в ближайшие выходные с «Манчестер Сити», — цитирует пресс-служба УЕФА Алиссона. — Если мы выйдем на игру с «Генком», а это сильный клуб, с мыслями о «Ман Сити», то жди беды. Думать надо о ближайшей встрече. Победа нужна нам для достижения поставленных на сезон целей.

Меня раздражает, когда мы пропускаем глупые голы. Так реагирую я и команда тоже. У нас всех общая цель — побеждать в каждом матче и делать это с сухим счетом.

Нам важно выйти в плей-офф как можно раньше. Нам предстоит матч дома, и мы знаем, что сильны на своем поле. Если выиграем все домашние встречи, то наши шансы на выход будут высоки. Ближайший поединок столь же важен, как и остальные.

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр группового турнира, обзоры матчей