Алексей Смертин: "ЧМ-2018 позитивно повлиял на поведение болельщиков в России"

Директор РФС по международным отношениям Алексей Смертин поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" – "Тоттенхэм" и о прошедшем финале Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" (4:1), а также рассказал о борьбе с проявлениями дискриминации в российском футболе.

– За кого болели в финале Лиги Европы?

– Болел за "Челси" и за Чеха (вратарь "Арсенала". – Прим. "СЭ"). Все-таки он завершил футбольную карьеру. Это потрясающий футболист, мы с ним начинали в "Челси". Конечно, когда ты играл за какой-то клуб, то потом за него переживаешь. Чего не могу сказать, скажем, о "Ливерпуле" и "Тоттенхэме" – это два клуба, в гостях у которых всегда было играть сложно. Поэтому в финале Лиги чемпионов буду уже как сторонний наблюдатель. А "Челси" и "Арсенал"… это дерби, только в рамках Лиги чемпионов.

– Прогноз на финал Лиги чемпионов дадите?

– Я не знаю… Все-таки я в прошлом – футболист, поэтому мне тяжело анализировать. Если говорить о моих ожиданиях, то хочется увидеть побольше забитых мячей. В финале тяжело добиться какой-то искрометной игры со стороны обеих команд, потому что финал состоит из одной игры, на кону которой слишком многое. Уже не будет возможности реабилитироваться в ответной встрече, как на предыдущих стадиях. Здесь всего 90 минут плюс, возможно, дополнительное время и серия пенальти. Каждая ошибка может оказаться роковой. Поэтому многие финалы не являются красочными. Надеюсь, это не тот случай.

– Вы немного пересекались с Покеттино. Каким он вам запомнился?

– Приветливым, прежде всего. Мы оказались с ним на поле в матче против "Монако", тогда я уже знал, что уезжаю из "Бордо". И главный тренер попросил меня по-товарищески отыграть тот матч. Потому что состав был наигран, и я, как центральный полузащитник, подвел бы команду, уехав перед матчем. Я согласился, несмотря на то, что никаких обязательств у меня уже не было. Как раз в том матче мы с ним и отыграли вместе. Несколько раз потом пересекались на мероприятиях ФИФА. Надеюсь, пересечемся с ним сейчас в Париже. Очень хочется пожать ему руку и наговорить кучу приятных слов, потому что он действительно не только хороший футболист, но и прекрасный тренер.

– В России завершился сезон. Как вы оцениваете его с точки зрения своей тематики – борьбы с расизмом и всем остальным? Можно сказать, что ЧМ позитивно повлиял в этом плане?

– Безусловно. Потому что чемпионат мира – это те же болельщики, которые болеют за свои клубы. Они посещали матчи и вели себя очень хорошо, поддерживая одну из команд. Это важно: поддерживать команду, а не болеть против соперника. Вот в чем существенное различие. Этот сезон был лучше, а следующий, думаю, будет еще лучше. Искоренить полностью сложно, потому что людей очень много, публика разношерстная. К сожалению, редкие случаи, исходящие от небольшой группы людей, слишком громко афишируется… Львиная доля болельщиков, проходящих на стадион, ведут себя очень хорошо. Сезон был хороший, и чемпионат мира существенным образом повлиял на поведение людей, которые болеют за свои клубы. Есть определенные исторический аспект: когда определенные клубы противостоят друг другу, бывают напряженные аспекты. И мы просто-напросто стараемся их нивелировать. (Дмитрий Симонов)