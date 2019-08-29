Александр Медведев — о жеребьевке ЛЧ: «Слабаков в нашей группе нет. Сильнейший соперник — «Лион»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Петербургская команда сыграет в одной группе с «Бенфикой», «Лионом» и «Лейпцигом».
— Жаловаться на жеребьевку или восторгаться ей — это то же самое, что жаловаться на климат или говорить, что он лучший в мире, — сказал Медведев.
— Могло быть и лучше, но могло быть и хуже. Группа очень ровная с четырьмя крепкими командами.
— У нас есть неоплаченные должки, — отметил гендиректор «Зенита».
— Нужно, чтобы «Бенфика» нам вернула должок за то, что не пустила нас дальше в плей-офф Лиге чемпионов, а «Лейпциг» — за то, что не пропустил в Лиге Европы. С «Лионом» у нас хорошая история. Но это ничего не значит, так как, на мой взгляд, «Лион» — самая сильная команда из трех наших соперников.
— Каждый матч будет очень трудным, — сказал Медведев. — Слабаков нет. Хотя мы знаем, что и слабаки могут приподнести сюрприз. Конечно, слабаки в кавычках. Слабаков в Лиге чемпионов нет вообще. Нас ожидает очень интересный сезон. (Александр Бобров)
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