Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что надеется на выход команды в плей-офф Лиги чемпионов.

— У нас любят на костях поплясать. Нужно проанализировать, что произошло в этих двух матчах с «Лейпцигом», — цитирует Медведева «РИА Новости». — К тому же у нас ничего еще не потеряно. В первую очередь надо побеждать «Лион», и мы обойдем их в таблице.

«Зенит» в 4-м туре группового турнира Лиги чемпионов дома уступил «Лейпцигу» (0:2). После этой встречи петербуржцы с 4 очками расположились на третьем месте в группе G, а немецкий клуб с 9 очками — на первом, у идущего на втором месте «Лиона» — 7 очков.

Следующий матч в Лиге чемпионов «Зенит» проведет 27 ноября в Петербурге против «Лиона».

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