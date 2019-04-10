Алекс Теллес: "У "Порту" еще есть шансы выйти в полуфинал"

Защитник "Порту" Алекс Теллес - о матче с "Ливерпулем" (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Этот результат положительным не назовешь, но шансы на участие в полуфинале еще есть. Мы очень старались и в поединке с очень сильным соперником доказали, что у нас хорошая команда. "Ливерпуль" всегда опасен на "Энфилде", и мы знали, к чему надо быть готовыми. Жаль, что все равно уступили, - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА. - Мы покидали поле в грустных чувствах, но мы еще живы. Не забывайте, что в 1/8 финала мы тоже проиграли первый матч в гостях, но дома смогли вырвать победу по сумме двух встреч. Мы всегда верим в себя и бьемся до конца.

Ответная игра состоится 17 апреля.

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