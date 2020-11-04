Адесанья считает величайшим бойцом в истории не Хабиба и не Джонса
05:26
Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья считает, что величайшим бойцом в истории является Деметриус Джонсон. В последние дни эксперты спорят о том, кто круче: Хабиб Нурмагомедов или Джон Джонс.
«Если мы говорим о величайшем в истории, то неужели все забыли о Деметриусе «Майти Маус» Джонсоне? Это идеальный боец или почти идеальный», — приводит ESPN слова Адесаньи.
На счету 31-летнего Адесаньи 20 побед в 20 боях в ММА.
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