13 лет назад форвард «Баварии» Рой Макай забил самый быстрый гол в истории Лиги чемпионов. 7 марта 2007 года нападающий мюнхенцев открыл счет в ответном матче 1/8 финала с «Реалом», получив пас от Хасана Салихамиджича, который перехватил мяч у Роберто Карлоса, спустя через десять секунд после стартового свистка.

В итоге «Бавария» прошла «Реал» (4:4) благодаря голу на выезде, но в четвертьфинале немцы попали на «Милан» и вылетели из турнира.

Предыдущее достижение было установлено игроком «Арсенала» Жилберту Силвой в матче группового этапа с ПСВ в сентябре 2002 года. Тогда гол был забит по истечении 20,07 секунды игрового времени.