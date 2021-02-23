Луиз Адриану не забил, «Палмейрас» не выиграл. Зелено-белые мыслями в кубковом финале

Обладатель Кубка Либертадорес довольствовался домашней ничьей с «Атлетику Гояниэнси» (1:1).

Чемпионат Бразилии

37-й тур

«Палмейрас» — «Атлетику Гояниэнси» — 1:1 (1:1)

Голы: Винья, 22 (1:0). Матеус Варгас, 43 (1:1).

«Палмейрас»: Вевертон, Маркос Роша, Гомес, Луан, Майке (Брену Лопес, 46), Винья, Фелипе Мелу (Весли, 71), Рафаэл Вейга (Густаву Скарпа, 59), Патрик де Паула (Лукас Лима, 60), Рони, Луиз Адриану (Зе Рафаэл, 70).

«Атлетику Гояниэнси»: Козлински, Оливейра, Николас Вичиатто, Дуду, Жоау Виктор, Веллингтон Рату (Арналду, 83), Виллиан Мараньяу, Марлон Фрейтас, Зе Роберту (Роберсон, 71), Матеус Варгас (Данилу, 71), Жандерсон (Жилван, 89).

Наказания: Матеус Варгас, 19. Луан, 29. Винья, 76 (предупреждения).

«Палмейрас» уже несколько месяцев живет в потогонном режиме. Такова плата за успех, ведь зелено-белые — единственная команда, которой на всех фронтах удалось дойти до конца. И, по сути, главная задача на сезон выполнена. Приступив к работе в октябре вместо Вандерлея Лушембургу, португалец Абел Феррейра привел своих подопечных к триумфу в Кубке Либертадорес. Потом, правда, случился самый громкий в истории бразильского футбола провал на клубном чемпионате мира, где «Палмейрас» видел себя в финале с «Баварией», а в итоге проиграл матч за бронзу египетскому «Аль-Ахли» и за две игры в Эмиратах не забил ни одного мяча.

? CAMPE?O!

21 ANOS DEPOIS, O CONTINENTE VOLTA A SER VERDE E BRANCO! N?S SOMOS BICAMPE?ES DA AM?RICA! A #LIBERTADORES ? NOSSA! ?#Am?ricaVerde #AlmaECora??o pic.twitter.com/iNqDR6tIbl — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2021

Объяснить то фиаско можно как раз безумным графиком, ведь полуфинал с мексиканским «Тигрес» состоялся через неделю после решающей игры Кубка Либертадорес, после чего «Палмейрас» еще и провел отложенный матч чемпионата Бразилии. Так стоит ли удивляться травмам, из-за чего, например, сейчас выпал из обоймы один из главных талантов бразильского футбола Габриэл Менину? Между тем, зелено-белым пришлось лихорадочно доигрывать перенесенные из-за международных турниров матчи.

Откуда берутся силы — непонятно, зато мотивация у «Палмейраса» сохраняется. Впереди два финальных матча Кубка Бразилии с «Гремиу», и Феррейре, который в понедельник отсутствовал на скамейке из-за дисквалификации за три желтых карточки, удается держать команду в тонусе. Например, тремя днями ранее она смогла на третьей добавленной минуте спасти игру с «Сан-Паулу» (1:1) и лишить трехцветных математических шансов на завоевание чемпионского титула.

Возможно, «Палмейрас» дополнительно вдохновляют болельщики, продолжающие праздновать триумф в Кубке Либертадорес. Например, 39-летний банковский работник проехал 220 километров на мотоцикле с единственной целью — сделать ставшее популярным тату. На нем он изображен со своим сыном, а номера на их футболках символизируют годы триумфов любимой команды в главном клубном турнире Нового Света — 1999 и 2020.

Чего не сделаешь ради таких людей! Вот и защитник Винья забил свой первый в сезоне невероятно красивый гол, закрутив мяч в ближнюю «девятку» по очень крутой траектории. Эффектность эпизода усилил тот факт, что бил уругваец с нерабочей правой ноги. Это было что-то новенькое. Как футболки, которые клуб представили накануне. В них «Палмейрас» сыграет уже в кубковом финале.

Правда, там ни в коем случае нельзя допускать такие вольности в обороне, как во встрече с «Атлетику Гояниэнси». И если один раз гости Вевертона простили, то незадолго до перерыва у вратаря сборной Бразилии не было шансов против классного удара Матеуса Варгаса. Похоже, соперники в этот вечер решили не забивать некрасивых голов. Еще одному маленькому шедевру — после розыгрыша штрафного уже ближе к концу матча — не дал состояться вытянувший мяч из угла Вевертон. Он точно готов к финалу, тогда как бывший нападающий «Спартака» Луиз Адриану провел довольно скромную по содержанию игру. Бережет силы на «Гремиу»?