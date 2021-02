«Фламенго» и «Интер» ждет финал, новый скандал с ВАР, Креспо может получить Диегу Косту

? Curiosidade:



Todas as vit?rias do @SCInternacional sob comando do Abel no Brasileir?o 2020 foram com menos posse.



?BAH (2-1) 49%

?BOT (2-1) 48%

?FOR (4-2) 45%

?GRE (2-1) 45%

?GOI (1-0) 41%

?PAL (2-0) 41%

?CSC (2-0) 40%

?RBB (2-1) 36%

?VAS (2-0) 36%

?SAO (5-1) 30% pic.twitter.com/KAuh1YCT17