«Фламенго» и «Интер» ждет финал, новый скандал с ВАР, Креспо может получить Диегу Косту

Главные события 36-го тура чемпионата Бразилии.

Отдай мяч сопернику и выиграй

«Васку да Гама» — «Интернасионал» — 0:2 (Родригу Дураду, 10. Тиагу Гальярду, 90+6)

Для начала — главные факты. Итак, набравший в двух предыдущих турах только одно очко «Интер» выиграл и сохранил лидерство. Соответственно, через неделю на «Маракане» в битве за золото с действующим чемпионом «Фламенго» красных устроит и ничья. При этом команда Абела Браги осталась верна себе и все победы в этом календарном году одержала в матчах, где уступала сопернику во владении. В данном случае «Интер» контролировал мяч 36 процентов игрового времени, но до рекорда недотянул. Самые парадоксальные цифры были в игре с «Сан-Паулу» — 30 процентов владения и разгромный выигрыш 5:1.

? Curiosidade:



Todas as vit?rias do @SCInternacional sob comando do Abel no Brasileir?o 2020 foram com menos posse.



?BAH (2-1) 49%

?BOT (2-1) 48%

?FOR (4-2) 45%

?GRE (2-1) 45%

?GOI (1-0) 41%

?PAL (2-0) 41%

?CSC (2-0) 40%

?RBB (2-1) 36%

?VAS (2-0) 36%

?SAO (5-1) 30% pic.twitter.com/KAuh1YCT17 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 14, 2021

Точку в игре поставил Тиагу Гальярду, который пока не уехал на Ближний Восток. Полузащитник больше всего пострадал от смены тренера и стиля, потеряв звание лучшего снайпера турнира, а этот мяч стал для футболиста первым с 27 декабря. Полемику же вызвало первое взятие ворот, легитимность которого не помогла установить техника. Дело в том, что система ВАР на стадионе «Сан-Жануариу» не была должным образом настроена. Из-за этого видеоассистенты не смогли прочертить линии, и главному арбитру Флавиу Родригесу пришлось полагаться на собственное видение эпизода.

Gabigol toca para a rede, mas arbitragem marca impedimento. Ap?s an?lise do VAR, o gol ? confirmado.



Assista Flamengo x Corinthians ao vivo e de gra?a ?? https://t.co/LQfBUkkXDW pic.twitter.com/ooie54AOQh — ge (@geglobo) February 14, 2021

Естественно, ненормальная для решающей части сезона ситуация вызвала гнев «Васку». Юристы клуба подготовили протест, который, правда, не прикрепили к итоговому протоколу. Однако хозяева считают, что имеют право на переигровку, и готовят обращение в Высший суд спортивной юстиции. Только выглядит это немного странно, так как технические неполадки ВАР не являются основанием для отмены результата матча и даже не рассматриваются. Да и винить в поражении «Васку» стоит себя, так как на 82-й минуте при счете 0:1 ничто не мешало им спасти игру, однако Кано не сумел реализовать пенальти.

Сени надеется на чемпионский опыт

«Фламенго» — «Коринтианс» — 2:1 (Виллиан Арау, 10. Габриэл Барбоза, 54 — Леу Нател, 20)

На «Маракане» с ВАР все было в порядке, и как раз техника решила судьбу игры в пользу действующего чемпиона. Дело в том, что изначально гол Габриэла Барбозы был отменен, однако повтор показал: никакого офсайда у форварда не было. Так что бомбардир на высокой ноте начал отсчет второй сотни матчей в составе «Фламенго», делом подтвердив собственные слова о том, что отношения с красно-черной командой для него стали любовью с первого взгляда. Да, все обращали внимание на его эмоциональные срывы после замен, но сейчас он один из лидеров раздевалки, а объятия с главным тренером Рожериу Сени стали хитом бразильских соцсетей.

После финального свистка наставник хозяев обнадежил болельщиков, выразив уверенность, что у досрочно замененного Габигола нет серьезных проблем со здоровьем и форвард сыграет против «Интера». Но в любом случае и его, и лидера полузащиты Де Арраскаэту ждет дополнительное обследование. А еще Сени отметил чемпионский опыт своей команды, подчеркнув: «У футболистов недавно был подобный момент. Он в памяти у всех, и они знают, как важно для «Фламенго» быть чемпионом. Тем более стать двукратным чемпионом Бразилии, чего добились немногие. Нам важно закончить сезон с этим титулом, и мы будем готовиться к решению задачи».

Rog?rio Ceni no Flamengo ? Abel no Inter pelo @Brasileirao:



Jogos: 16 — 16

Vit?rias: 10 — 10

Apv.: 68.7% - 68.7%

Gols pr?: 32 — 28

Gols sofridos: 16 — 15

Grandes chances: 62 — 38

Convers?o de chances: 29% - 55%

Chutes p/ marcar: 6.0 — 5.3

Chutes p/ sofrer: 6.7 — 8.8



Opini?es? pic.twitter.com/P39TjRFV36 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 14, 2021

Что касается «Коринтианс», то экс-форвард ЦСКА Жо вышел на поле только на 75-й минуте. Сейчас он вместе с адвокатами «тимау» готовится к заседанию Высшего спортивного арбитражного суда (CAS), где рассмотрят апелляцию на решение ФИФА о выплате компенсации бывшему клубу нападающего. В японской «Нагое» посчитали, что Жо нарушил условия контракта, так как во время коронавирусной паузы не имел права покидать Японию. Игроку перестали начислять зарплату, отказали в выплате бонуса и подали иск, который был удовлетворен.

Адвокаты же игрока уверены, что после остановки сезона из-за пандемии Жо требовалось вернуться домой, так как он и супруга могли общаться с оставшимися в Бразилии детьми только по видеосвязи. Сторона игрока считает, что это должно повлечь только штрафные санкции, а действия клуба неправомерны. Когда через месяц после отъезда Жо известил «Нагою» о возвращении, в ответ ему пришло уведомление о расторжении контракта, хотя игрок не пропустил ни одной тренировки, а подготовка к возобновлению сезона даже не началась.

«Сан-Паулу» верит в чудо

«Гремиу» — «Сан-Паулу» — 1:2 (Диегу Соуза, 33 — Че Че, 63. Лусиану, 68)

«Сан-Паулу» объявил о подписании контракта с Эрнаном Креспо, который недавно привел к победе в Кубке Южной Америки клуб «Дефенса и Хустисия». Соглашение со знаменитым в прошлом аргентинским футболистом подписано до конца 2022 года, и во вторник его ждут в Бразилии. Трехцветные после смены руководства проводят оптимизацию бюджета, но, возможно, Креспо получит сильного новичка в лице форварда Диегу Косты. Смущает, правда, чрезмерный аппетит бывшего футболиста «Атлетико», и, по слухам, его запросы по зарплате уже отпугнули «Палмейрас».

T?tulo invicto como treinador, gols em finais de Libertadores e Champions League como jogador e outras marcas importantes: @Crespo tem trajet?ria de respeito no futebol.



Clique e saiba mais sobre o novo t?cnico do S?o Paulo: https://t.co/tCtESRbBRp#Coraz?nTricolor ?? pic.twitter.com/4SxwHMDEDE — S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) February 13, 2021

В Бразилии тем временем детально разобрали тактику Креспо в его прежней команде и пришли к выводу, что атаку он строит на принципах, сильно напоминающих работу Фернанду Диниза. А вот в средней линии и в обороне, которая не была коньком уволенного наставника, различия кардинальны. Теперь всем интересно: успеет ли Креспо выстроить игру при отсутствии нормальной предсезонки? Из-за сдвига концовки национального первенства с начала декабря на конец февраля чемпионаты штатов стартуют практически без паузы, а мы прекрасно знаем, как сложно в схожей ситуации пришлось клубам РПЛ.

Но в любом случае Креспо получит из рук временного тренера психологически перезагрузившуюся команду. Маркос Визолли сумел встряхнуть коллектив, и «Сан-Паулу» наконец-то одержал первую в календарном году победу, которая к тому же получилась волевой. «Гремиу», который готовится к финалу Кубка Бразилии, нокаутировал его бывший игрок, а ныне лучший снайпер «Сан-Паулу» Лусиану. Перед началом сезона трехцветные обменяли его на открывшего счет Диегу Соузу и явно не прогадали.

Luciano pelo @SaoPauloFC no @Brasileirao:



?? 29 jogos

?? 16 gols

?? 3 assist?ncias

? 118 mins p/ participar

? 37 passes decisivos

? 46% convers?o de chances

? 48 chutes (29 no gol)

? 3.0 chutes p/ marcar gol

? Nota SofaScore 7.19



Fez 4 dos ?ltimos 5 gols do time! ?? pic.twitter.com/HjaVJqcFlw — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 15, 2021

Визолли, кстати, еще верит в возможность стать чемпионом, хотя для этого должно совпасть слишком много результатов. «Мы не мертвы. Мы находимся в отделении интенсивной терапии, питаемся через зонд, с трудом, но дышим. У нас, безусловно, есть надежда. Пока приборы не выключены, мы дышим», — образно заявил специалист.

Сампаоли снова споткнулся на аутсайдере

«Атлетику Минейру» — «Баия» — 1:1 (Эдуарду Саша, 20 — Росси, 47)

Похоже, в «Атлетику» смирились с мыслью, что по окончании сезона Хорхе Сампаоли не продлит контракт и возглавит «Марсель». В качестве замены ему рассматривают неназванного пока иностранца и наставника «Гремиу» Ренату Гаушу. Тот, впрочем, предан своему клубу и, отработав невероятные по бразильским меркам четыре сезона подряд, сначала выслушает предложение родной команды, и только если оно окажется неприемлемым, будет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.

Atl?tico-MG nas ?ltimas 3 rodadas do @Brasileirao:



?? 2 empates

? 1 derrota

? 2/9 pontos ganhos (22.2%)

?? 1 gol pr?

? 2 gols sofridos

? 2.939 toques na bola

? 29 chutes (7 no gol)

? 24% de pontaria no chute

? 1/4 convers?o de chances (25%)

? 2.939 toques p/ marcar gol pic.twitter.com/IWxDcWBds0 — SofaScore Brazil (@SofaScoreBR) February 14, 2021

На команде все это, естественно, сказывается, и даже сражающуюся за выживание «Баию» обыграть не удалось. У «Атлетику» нет побед на протяжении трех туров, и два выезда в гости к аутсайдерам принесли только одно очко. Тем временем комментарии Сампаоли о собственном будущем становятся все более расплывчатыми, а эксперты отмечают, что 60-летний тренер выглядит уставшим от безумного давления в бразильском футболе. Тем более после побед «Фламенго» и «Интера» «петушки» потеряли даже теоретические шансы на первый с 1971 года титул. Это, кстати, самая большая в истории пауза без золота для команд, когда-либо становившихся чемпионами.

«Не знаю, футбол все время меняется. Я думаю только о следующей игре и о победе, пытаясь заставить команду выйти вперед. Остальное не поддается расшифровке. Если проанализировать всех тренеров Бразилии, то это нестабильность. Я ничем не отличаюсь от остальных. Если я не выиграю, я буду худшим. Если выиграю — стану лучшим. Сегодня моя работа оценивается по результатам. Я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Знаю только, что команда вернется к работе в понедельник и постарается исправить ошибки к следующей игре», — заявил Сампаоли.

Остальные результаты

«Гояс» — «Ботафого» — 2:0 (Рафаэл Моура, 8. Фернандау, 84)

«Сантос» — «Коритиба» — 2:0 (Маринью, 37. Маркос Леонарду, 83)

«Палмейрас» — «Форталеза» — 3:0 (Густаву Скарпа, 20. Лукас Лима, 26. Брену Лопес, 38)

«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниэнси» — 2:1 (Витинью, 63. Тиагу Элену, 90+2 — Роберсон, 71)

«Сеара» — «Флуминенсе» — 1:3 (Винисиус, 78 — Кеннеди, 45. Мартинелли, 59. Самуэл, 88)

«Спорт Ресифе» — «Брагантину» — 0:0