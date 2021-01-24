Бразильские футболисты погибли в авиакатастрофе. Подробности

Трагедия произошла в Бразилии — скончались футболисты клуба «Пальмас». Они погибли в авиакатастрофе.

По данным местных СМИ, самолет потерпел крушение сегодня в 8.15 по местному времени. Это произошло недалеко от взлетно-посадочной полосы сразу после взлета. Самолет загорелся после того, как коснулся земли и был полностью разрушен.

Самолет с футболистами потерпел крушение в Бразилии, погибли шесть человек. На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста и президент клуба четвертого бразильского дивизиона «Пальмас» Лукас Мейер pic.twitter.com/qoRjpqXA7f — Известия (@izvestia_ru) January 24, 2021

Погибли все шесть членов экипажа — пилот, президент «Пальмаса» Лукас Мейра (32 года) и четыре игрока: Лукас Прашедес (23 года), Гильерме Ноэ (28 лет), Рануле (27) и Маркус Молинари (23). Самолет разбился в Лузминагесе, расположенном в муниципалитете Порту Насьонал штата Токантис.

Все они отправлялись на матч 1/8 финала Кубка Верде с командой «Вила Нова», который должен был пройти в понедельник. Остальная команда должна была вылететь позже. Четыре футболиста отправились на матч раньше, так как Федерация футбола Бразилии выделяет только 23 билета на делегацию команды на игру.

Соболезнования в связи с трагедией выразил клуб «Шапекоэнсе», футболисты которого погибли в авиакатастрофе в 2016 году.

«Мы глубоко опечалены новостью о гибели футболистов и президента «Пальмаса». К сожалению, мы знаем, на что похожа эта непреодолимая боль от невосполнимых потерь. Мы бы хотели, чтобы никто никогда не почувствовал подобное.

Мы выражаем полную поддержку членам семьи, друзьям, товарищам по команде и болельщикам. Вы не останетесь одни", — говорится в сообщении «Шапекоэнсе».

Также клуб выложил черно-белый логотип «Пальмаса» с подписью «Вперед, «Пальмас».

Кроме того, соболезнования выразили и клубы бразильской серии А.

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