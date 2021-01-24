Соперник «Пальмаса» согласился перенести матч из-за авиакатастрофы

Бразильский клуб «Вила Нова» выразил соболезнования «Пальмасу» в связи с авиакатастрофой. В результате крушения самолета погибли пилот, четыре футболиста и президент «Пальмаса». Они отправились на игру Кубка Верде против «Вила Новы», остальная команда должна была отправиться позднее.

«Вила Нова» согласилась перенести игру на неопределенный срок, а также заявила, что почтит память жертв катастрофы в следующей игре.