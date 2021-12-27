Роналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА в размере 7,7 миллионов евро
Президент «Крузейро» Сержио Сантос Родригес рассказал, что новый владелец клуба Роналдо выплатит долг перед Международной федерацией футбола (ФИФА) в размере 7,7 миллионов евро.
«Роналдо выплатит долг «Крузейро» перед ФИФА, — приводит слова Родригеса Mundo Deportivo. — Долг должен быть выплачен, иначе не будет возможности играть. В 2022 году у «Крузейро» будут большие затраты на заключение контракта с Родригиньо. Мы с Роналдо хотим гарантировать хорошие результаты без задержек с зарплатами и санкций со стороны федерации».
Ранее Роналдо приобрел 90% акций «Крузейро» за 70 миллионов долларов.
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