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Судейство

Сегодня, 12:11

Бразильцы готовят судейский эксперимент. Как отреагируют трибуны?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Фото Global Look Press

Во время матча за Суперкубок Бразилии между «Палмейрасом» и «Фламенго», который состоится 28 января в Бразилиа на стадионе имени Мане Гарринчи, пройдет своеобразный судейский эксперимент.

В режиме реального времени на табло арены будут показывать те повторы, что изучают видеоассистенты в ВАР-центре при проверке эпизодов игры.

Арбитром матча назначен Вилтон Перейра Сампайю, в конце прошлого года работавший на ЧМ-2022 в Катаре. Его ассистенты — Бруну Бошилиа и Бруну Перес, четвертый судья — Савиу Перейра Сампайю, резервный — Лейла Морейра Круз, ВАР — Родригу Д'Алонсу, АВАР1 — Элтон Нунес, АВАР2 — Рафаэл Траси.

Напомним, что вчера Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на проведение другого эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей. Он пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

Нововведение заключается в том, что при вмешательстве ВАР и изменении первоначального решения арбитр будет объяснять, почему он так поступил. По всей видимости, судья на английском языке произнесет несколько поясняющих фраз в микрофон — его услышат болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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