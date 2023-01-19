Бразильцы готовят судейский эксперимент. Как отреагируют трибуны?

Во время матча за Суперкубок Бразилии между «Палмейрасом» и «Фламенго», который состоится 28 января в Бразилиа на стадионе имени Мане Гарринчи, пройдет своеобразный судейский эксперимент.

В режиме реального времени на табло арены будут показывать те повторы, что изучают видеоассистенты в ВАР-центре при проверке эпизодов игры.

Арбитром матча назначен Вилтон Перейра Сампайю, в конце прошлого года работавший на ЧМ-2022 в Катаре. Его ассистенты — Бруну Бошилиа и Бруну Перес, четвертый судья — Савиу Перейра Сампайю, резервный — Лейла Морейра Круз, ВАР — Родригу Д'Алонсу, АВАР1 — Элтон Нунес, АВАР2 — Рафаэл Траси.

Напомним, что вчера Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) дал добро на проведение другого эксперимента, связанного с работой видеоарбитров и судей. Он пройдет только в течение года и только в некоторых международных турнирах. Впервые новшество опробуют на клубном чемпионате мира, который состоится в Марокко с 1 по 11 февраля этого года.

Нововведение заключается в том, что при вмешательстве ВАР и изменении первоначального решения арбитр будет объяснять, почему он так поступил. По всей видимости, судья на английском языке произнесет несколько поясняющих фраз в микрофон — его услышат болельщики на стадионе и зрители у экранов телевизоров.