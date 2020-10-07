«СЭ» покажет чемпионат Бразилии по футболу!

Теперь самые яркие матчи бразильской серии А можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» начинает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. Вы сможете следить за матчами легендарных клубов — «Сантоса» и «Палмейраса», «Коринтианса» и «Сан-Паулу», «Фламенго» и других команд — в прямом эфире.

Серия А ежегодно открывает новые звезды, за которыми следят скауты как ведущих мировых клубов, так и российских. В лиге также зажигают хорошо известные футболисты — в компании с Дани Алвесом в турнире бьются Педро Роша и Витинью, Луиз Адриану и Хонда.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно будет смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Первый матч можно увидеть уже в эту субботу, 10 октября — «Васко да Гама» сыграет с «Фламенго». Трансляция начнется в 22:30 по московскому времени.

Присоединяйтесь — будет интересно. Joga Bonito! (Играй красиво, португальский)