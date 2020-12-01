«Васку да Гама» уступил «Сеаре», «Гремио» обыграл «Гояс»

«Васку да Гама» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии дома уступил «Сеаре» со счетом 1:4.

В составе хозяев отличился Рибамар, гости ответили точными ударами Педринью, Клебера, Минейру и Винисиуса.

После этого матча «Васку да Гама» с 24 очками занимает 17-е место в чемпионате Бразилии, «Сеара» с 29 очками — на 10-й строчке.

В другом матче тура «Гремио» обыграл «Гояс» со счетом 2:1. Команды занимают 7-е и 20-е места соответственно.

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