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Сегодня, 11:30

В «Сан-Паулу» ответили на вопрос о Педриньо: «Он больше никак не связан с клубом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Исполнительный директор «Сан-Паулу» Руй Кошта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с игроком Педро Габриэлем.

«В данный момент внутренним урегулированием этого вопроса занимается «Локомотив». Спортсмен больше никаким образом не связан с «Сан-Паулу», — сказал Кошта «СЭ».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего полузащитника в аренду в «Сан-Паулу», но бразильский клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насилии.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сан-Паулу
Педриньо
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