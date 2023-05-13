В «Сан-Паулу» ответили на вопрос о Педриньо: «Он больше никак не связан с клубом»

Исполнительный директор «Сан-Паулу» Руй Кошта в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с игроком Педро Габриэлем.

«В данный момент внутренним урегулированием этого вопроса занимается «Локомотив». Спортсмен больше никаким образом не связан с «Сан-Паулу», — сказал Кошта «СЭ».

«Локомотив» в январе отдал 23-летнего полузащитника в аренду в «Сан-Паулу», но бразильский клуб расторг соглашение в конце апреля из-за обвинения игрока в домашнем насилии.