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Сегодня, 21:32

В Бразилии сообщили об интересе «Зенита» к полузащитнику «Сан-Паулу» Нестору

Виктория Кравченко
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«Зенит» интересуется бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Родриго Нестором, сообщает Trivela.

По данным источника, клуб готов отпустить 23-летнего игрока не менее чем за 12 миллионов евро. Кроме российской команды футболистом интересуется «Бетис» и «Торино».

Родриго — воспитанник «Сан-Паулу». Он был переведен в основу зимой 2020 года.

В этом сезоне хавбек сыграл за команду в 53 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

ФК Зенит
ФК Сан-Паулу
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