В Бразилии сообщили об интересе «Зенита» к полузащитнику «Сан-Паулу» Нестору

«Зенит» интересуется бразильским полузащитником «Сан-Паулу» Родриго Нестором, сообщает Trivela.

По данным источника, клуб готов отпустить 23-летнего игрока не менее чем за 12 миллионов евро. Кроме российской команды футболистом интересуется «Бетис» и «Торино».

Родриго — воспитанник «Сан-Паулу». Он был переведен в основу зимой 2020 года.

В этом сезоне хавбек сыграл за команду в 53 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал восемь результативных передач.