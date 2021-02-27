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Клаудинью — лучший игрок сезона в чемпионате Бразилии

03:24
Клаудинью с наградами. Фото Twitter
Клаудинью с наградами. Фото Twitter
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Нападающий «Брагантино» Клаудинью признан лучшим игроком сезона в чемпионате Бразилии. 24-летний бразилецполучил специальный приз.

В этом сезоне Клаудинью сыграл в 35 матчах чемпионата Бразилии, забил 18 голов и сделал 6 голевых передач.

Кроме того, он был признан лучшим молодым игроком лиги и лучшим бомбардиром.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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