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Рожериу Сени признан лучшим тренером сезона в Бразилии

03:41
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Главный тренер «Фламенго», известный в прошлом вратарь Рожериу Сени признан лучшим тренером сезона. Его команда стала чемпионом страны. 48-летний специалист получил специальный приз.

Сени возглавил «Фламенго» в ноябре 2020 года. Под его руководством команда провела 23 матча, из которых выиграла 12 и 4 сыграла вничью.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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