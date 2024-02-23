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23 февраля, 18:06

Семья Неймара помогла Дани Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 тысяч евро

Сергей Разин
корреспондент
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Семья форварда «Аль-Хиляля» Неймара помогла экс-игроку сборной Бразилии Дани Алвесу выплатить компенсацию жертве изнасилования, сообщает UOL.

По сведениям источника, семья Неймара выплатила жертве 150 тысяч евро за моральную компенсацию, что позволило сократить срок заключения Алвеса.

20 января 2023 года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находился в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

22 февраля 2024 года Алвес был приговорен к 4,5 года тюремного заключения. Также ему запрещено приближаться к жертве в течение 9,5 года.

Дани Алвес
Неймар Сантос
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