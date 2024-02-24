37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»

Нападающий «Атлетико Минейро» Халк продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Новое соглашение рассчитано до декабря 2026 года. В июле Халку исполнится 38 лет.

Нападающий выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.

С 2012 по 2016 годы Халк играл за «Зенит». Кроме того, бразилец защищал цвета китайского «Шанхая», «Порту», «Витории», а также японских «Токио Верди» и «Кавасаки».