37-летний Халк продлил контракт с «Атлетико Минейро»
Нападающий «Атлетико Минейро» Халк продлил контракт с командой, сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Новое соглашение рассчитано до декабря 2026 года. В июле Халку исполнится 38 лет.
Нападающий выступает за «Атлетико Минейро» с 2021 года. В текущем сезоне он провел 5 матчей, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.
С 2012 по 2016 годы Халк играл за «Зенит». Кроме того, бразилец защищал цвета китайского «Шанхая», «Порту», «Витории», а также японских «Токио Верди» и «Кавасаки».
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