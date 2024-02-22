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22 февраля, 19:10

Педро Роша не пострадал при атаке автобуса «Форталезы» камнями и петардами

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бернард Хэмилтон, агент экс-нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал «СЭ» о состоянии здоровья футболиста после атаки фанатов на автобус «Форталезы».

Инцидент произошел после выездного матча Кубка Нордесте со «Спорт Ресифи» (1:1). При выезде со стадиона автобус «Форталезы» забросали камнями и петардами.

Педро Роша перешел в «Форталезу» из «Спартака» в августе 2022 года.

«Сейчас с Педро Рошей все в порядке. Его здоровью ничего не угрожает. Он был очень зол, что произошла такая ситуация», — сказал Хэмилтон «СЭ».

В результате нападения голкипер Жоау Рикарду получил травму головы с рассечением брови, у защитника Гонсало Эскобара — травма головы и порезы во рту и на лице. Защитники Дуду, Тити и Бритез, а также полузащитник Лукас Саша отделались осколочными ранами от выбитых окон.

Пострадавшие были оперативно доставлены в больницу города Ресифи. Двоим футболистам наложили швы, еще один пройдет компьютерную томографию головы.

Педро Роша
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