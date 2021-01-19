«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 18-24 января
«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.
На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):
Среда, 20 января. 23:00. Ботафого — Атлетико Гояиненсе.
Среда, 20 января. 0:00. Баия — Атлетико Паранаэнсэ.
Пятница, 22 января. 1:00. Фламенго — Палмейрас.
Пятница, 22 января. 1:00. Форталеза — Сантос.
Воскресенье, 24 января. 22:00. Атлетико Паранаэнсе — Фламенго.
Воскресенье, 24 января. 22:00. Интернасионал — Гремио.
Воскресенье, 24 января. 23:00. Сеара — Палмейрас.
Понедельник, 25 января. 0:15. Сантос — Гойяс. (Студия)
Понедельник, 25 января. 0:15. Атлетико Гояниенсе — Форталеза.
Понедельник, 25 января. 02:30. Флуминенсе — Ботафого.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
Присоединяйтесь — будет интересно!
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