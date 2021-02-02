«СЭ» показывает чемпионат Бразилии. Трансляции 1-7 февраля

Матчи бразильской лиги можно смотреть на нашем сайте.

«Спорт-Экспресс» продолжает трансляции чемпионата Бразилии по футболу. У вас есть возможность следить за матчами серии A в прямом эфире.

На этой неделе запланированы такие трансляции (время московское):

Вторник, 2 февраля. 22:00. Палмейрас — Ботафого

Cреда, 3 февраля. 22:00. Гремио — Сантос

Четверг, 4 февраля. 1:15. Брагантино — Атлетико Гояиненсе

Пятница, 5 февраля. 0:30. Форталеза — Коритиба

Воскресенье, 7 февраля. 1:00. Баия — Гойяс

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Присоединяйтесь — будет интересно!

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