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«Фламенго» одержал победу над «Спорт Ресифи»

04:06
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«Фламенго» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 3:0.

Отличились Габриэл Барбоза, Бруну Энрике и Педру.

После этого матча «Фламенго» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 35 очками — на 16-й строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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