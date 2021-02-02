«Фламенго» одержал победу над «Спорт Ресифи»
04:06
«Фламенго» в матче 33-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 3:0.
Отличились Габриэл Барбоза, Бруну Энрике и Педру.
После этого матча «Фламенго» с 61 очком занимает второе место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с 35 очками — на 16-й строчке.
Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.
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