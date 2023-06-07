Сборная Бразилии впервые сыграет в черной форме в знак протеста против расизма

Сборная Бразилии впервые сыграет в форме черного цвета, сообщает Globo.

Футболисты выйдут на поле в черных футболках с золотыми номерами в товарищеском матче со сборной Гвинеи. Таким образом игроки выразят протест против проявлений расизма, одной из жертв которого стал форвард Винисиус Жуниор. По информации источника, после первого тайма футболисты сменят черные футболки на традиционную форму цветов национального флага.

Матч сборной Бразилии с Гвиней пройдет 17 июня в Барселоне. А 20 июня бразильцы сыграют с национальной командой Сенегала в Лиссабоне.

По ходу матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» нападающий «Реала Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.