«Сантос» спустя неделю расторг контракт с Робинью

«Сантос» на официальном сайте объявил, что контракт с нападающим Робинью был расторгнут по взаимному согласию сторон. Сделано это было, чтобы игрок мог сосредоточиться исключительно на своей суде, который проходит в Италии.

Пятимесячное соглашение было подписано 10 октября, но сразу после этого сначала фанаты, а затем и спонсоры выразили возмущение из-за судебного процесса в Италии. В 2017 году Робинью был приговорен миланским судом к девяти годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании 23-летней молодой женщины албанского происхождения в 2013 году в ночном клубе. Дело все еще открыто, так как суд рассматривает апелляцию футболиста.

NOTA ? IMPRENSA



O Santos Futebol Clube e o atleta Robinho informam que, em comum acordo, resolveram suspender a validade do contrato firmado no ?ltimo dia 10 de outubro para que o jogador possa se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre na It?lia. — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 16, 2020

36-летний футболист вернулся в «Сантос» в третий раз. Именно в этой команде он начинал профессиональную карьеру. Также выступал за «Реал», «Манчестер Сити», «Милан», «Гуанчжоу Эвергранд», «Атлетику Минейру», «Сивасспор». Последним его клубом был «Истанбул Башакшехир», с которым он стал чемпионом Турции.

В прошлом сезоне Робинью провел 25 матчей за «Башакшехир» во всех турнирах и ни разу не забил. С «Сантосом» он дважды стал чемпионом Бразилии, а также выиграл Кубок Либертадорес.

Эксклюзивные права на трансляции чемпионата Бразилии по футболу приобрел «Медиа-Телеком». В прямом эфире матчи можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Сегодня на сайте «СЭ» можно будет посмотреть матч «Сантос» — «Гремио». Начало в 22.00 по московскому времени.