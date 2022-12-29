«Сантос» почтил память умершего Пеле

Бразильский футбольный клуб «Сантос» почтил память бывшего футболиста клуба Пеле, который скончался 29 декабря.

«Сантос», за который Пеле играл почти всю карьеру, выложил в своих соцсетях корону.

Пеле — единственный в истории трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, большую часть клубной карьеры он провел в составе «Сантоса».

По официальным данным Пеле забил 643 гола за клубную карьеру, а также является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов, делит первое место с Неймаром).

В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке.

В конце ноября 2022 года бразилец попал в больницу. 22 декабря врачи бывшего футболиста сообщили, что у Пеле наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции.