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Капелло — о смерти Пеле: «Величайший... Мне посчастливилось играть против него»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в комментарии для «СЭ» отреагировал на смерть Пеле.

«Величайший... Мне посчастливилось играть против него, и я осознал его величие», — сказал Капелло «СЭ».

Бразилец Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Пеле
Фабио Капелло
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