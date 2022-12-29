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Сегодня, 22:11

Колосков назвал смерть Пеле мировой трагедией

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» выразил соболезнования в связи со смертью Пеле.

«Это мировая трагедия. Для всего мирового футбола это утрата. Мне посчастливилось иметь возможность однажды провести с ним время. Это было на юношеском чемпионате в Шотландии. Даже довелось сыграть в футбол, был матч оргкомитетов. Таких футболистов не было и нет. Таких выдающихся личностей не делают. Есть Мбаппе, но у него нет разносторонности и гениальности, которая была у Пеле», — сказал Колосков «СЭ».

Пеле (настоящее имя Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, выигравший в составе сборной три чемпионата мира (в 1958, 1962, 1970 годах). За свою карьеру он сыграл за Бразилию 92 матча и забил 77 голов.

В 2000 году ФИФА назвала Пеле и аргентинца Диего Марадону лучшими футболистами XX века.

Пеле
Вячеслав Колосков
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