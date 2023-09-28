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«Сан-Паулу» обыграл «Коритибу». Хесе и Рафинья не вышли на поле

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сан-Паулу» выиграл у «Коритибы» в перенесенном матче 22-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Морумби» в Сан-Паулу.

Полузащитник хозяев Хамес Родригес, поигравший в Европе за «Монако» и «Реал», забил гол на 3-й минуте, но его отменили из-за офсайда. На 30-й минуте Франко открыл счет. На 6-й добавленной минуте к первому тайму форвард гостей Ислам Слимани сравнял счет. Однако «Сан-Паулу» благодаря пенальти на 13-й добавленной минуте ушел на перерыв ведя в счете. Во второй половине голов забито не было.

Экс-защитник «Баварии» Рафинья остался в запасе хозяев, как и экс-форвард «Реала» Хесе, перешедший летом в «Коритибу».

«Сан-Паулу» прервал трехматчевую серию поражений и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Коритиба» осталась на последней строчке — 14 очков.

Бразилия. Серия А. 22-й тур
28 сент, 01:00. Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi) (Сан-Паулу)
Сан-Паулу
2:1
Коритиба
Хесе Родригес
Футбол
ФК Коритиба
ФК Сан-Паулу
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