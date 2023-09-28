Роналдиньо признан лучшим футболистом 2000-х по версии FourFourTwo

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо возглавил рейтинг лучших футболистов 2000-х по версии портала FourFourTwo.

Вторую строчку занял француз Зинедин Зидан. Замкнул тройку бразилец Кака.

Роналдиньо завершил карьеру в январе 2018 года. Он является обладателем «Золотого мяча», а также лучшим футболистом мира по версии ФИФА в 2004 и 2005 годах. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира в 2002 году.

Полностью топ-10 игроков 2000-х годов по версии FourFourTwo выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо;

2. Зинедин Зидан;

3. Кака;

4. Тьерри Анри;

5. Криштиану Роналду;

6. Хави;

7. Роналдо;

8. Андрес Иньеста;

9. Златан Ибрагимович;

10. Лионель Месси.