В «Интернасьонале» прокомментировали интерес «Зенита» к Юри Алберто
Вице-президент «Интернасьонала» Эмилио Папалео Зин ответил на вопрос корреспондента «СЭ» о вероятном трансфере 20-летнего нападающего бразильского клуба Юри Алберто в «Зенит».
— Мы пока не получили ни одного предложения о покупке Юри Алберто, — сказал Папалео.
Во вторник бразильское издание UOL сообщило о том, что «Зенит» готов приобрести форварда за 14 миллионов евро без учета бонусов. Как пишет Goal.com, «Интернасьонал» хочет выручить от продажи Алберто 25 миллионов евро.
В минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал 3 голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.
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