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«Атлетику Минейру» Халка выиграл Кубок Бразилии и сделал «золотой дубль»

05:39
Халк. Фото Twitter
Халк. Фото Twitter
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«Атлетику Минейру» на выезде обыграл «Атлетику Паранаэнсе» (2:1) во втором матче финала Кубка Бразилии.

Один из голов у победителей забил экс-форвард «Зенита» Халк. Также отличился Кено. У хозяев гол забил Жадерсон.

В первом матче дома «Атлетику Минейру» победил 4:0 и по суме двух игр завоевал трофей. Ранее команда также стала чемпионом Бразилии.

В составе «Атлетику Паранаэнсе» в стартовом составе вышел арендованный у «Спартака» нападающий Педро Роша. Он забил гол, который был отменен после консультации с ВАР из-за игры рукой.

Кубок Бразилии

Финал

Второй матч

«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (0:1)

Голы: Жадерсон, 87 — Кено, 25, Халк, 75

Первый матч — 0:4

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Евгений Петров все материалы автора
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