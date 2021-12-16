«Атлетику Минейру» Халка выиграл Кубок Бразилии и сделал «золотой дубль»
05:39
«Атлетику Минейру» на выезде обыграл «Атлетику Паранаэнсе» (2:1) во втором матче финала Кубка Бразилии.
Один из голов у победителей забил экс-форвард «Зенита» Халк. Также отличился Кено. У хозяев гол забил Жадерсон.
В первом матче дома «Атлетику Минейру» победил 4:0 и по суме двух игр завоевал трофей. Ранее команда также стала чемпионом Бразилии.
В составе «Атлетику Паранаэнсе» в стартовом составе вышел арендованный у «Спартака» нападающий Педро Роша. Он забил гол, который был отменен после консультации с ВАР из-за игры рукой.
Кубок Бразилии
Финал
Второй матч
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Минейру» — 1:2 (0:1)
Голы: Жадерсон, 87 — Кено, 25, Халк, 75
Первый матч — 0:4
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