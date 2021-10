Рожериу Сени во второй раз возглавил «Сан-Паулу»

NOTA OFICIAL

Rog?rio Ceni ? o novo treinador do S?o Paulo Futebol Clube



O t?cnico acertou o seu retorno ao Clube, com v?nculo at? dezembro de 2022.



Saiba mais: https://t.co/3Imt2JOcYZ#VamosS?oPaulo ?? pic.twitter.com/2zgQ0RsoIV