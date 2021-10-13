«Сан-Паулу» уволил Креспо с поста главного тренера

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо покинул пост главного тренера «Сан-Паулу», сообщает сайт бразильской команды.

NOTA OFICIAL

Em comum acordo, Hern?n Crespo deixa o comando do S?o Paulo



Saiba mais: https://t.co/71yAC7aHHI#VamosS?oPaulo ?? pic.twitter.com/TY42JO0v22 — S?o Paulo FC (@SaoPauloFC) October 13, 2021

Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

12 февраля 2021 года Креспо был назначен главным тренером бразильского клуба. Контракт с «Сан-Паулу» был подписан на 2 года.