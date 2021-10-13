«Сан-Паулу» уволил Креспо с поста главного тренера
13 октября, 22:16
Знаменитый в прошлом нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо покинул пост главного тренера «Сан-Паулу», сообщает сайт бразильской команды.
Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
12 февраля 2021 года Креспо был назначен главным тренером бразильского клуба. Контракт с «Сан-Паулу» был подписан на 2 года.
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