Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Новости   //    Футбол   //    Бразилия

«Сан-Паулу» уволил Креспо с поста главного тренера

13 октября, 22:16
Теги:

Знаменитый в прошлом нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо покинул пост главного тренера «Сан-Паулу», сообщает сайт бразильской команды.

Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

12 февраля 2021 года Креспо был назначен главным тренером бразильского клуба. Контракт с «Сан-Паулу» был подписан на 2 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Творог: польза и вред для организма. Комментирует эксперт
1
0