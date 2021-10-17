«Палмейрас» обыграл «Интернасионал», «Атлетику Паранаэнсе» уступил «Флуминенсе»
17 октября, 23:58
«Палмейрас» выиграл у «Интернасионала» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Бразилии.
Единственный мяч на 53-й минуте забил Рафэал Вейга. Гости играли в меньшинстве с 50-й минуты.
В другом матче «Флуминенсе» на выезде победил «Атлетику Паранаэнсе» (1:0). На 34-й минуте в свои ворота забил Зе Ивалду.
Чемпионат Бразилии. Серия А
27-й тур
«Атлетику Паранаэнсе» — «Флуминенсе» — 0:1 (0:1)
Гол: Зе Ивалду, 34, в свои ворота
«Палмейрас» — «Интернасионал» — 1:0 (0:0)
Гол: Вейга, 53, с пенальти
Удаление: Эденилсон («Интернасионал», 50)
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