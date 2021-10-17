«Палмейрас» обыграл «Интернасионал», «Атлетику Паранаэнсе» уступил «Флуминенсе»

«Палмейрас» выиграл у «Интернасионала» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата Бразилии.

Единственный мяч на 53-й минуте забил Рафэал Вейга. Гости играли в меньшинстве с 50-й минуты.

В другом матче «Флуминенсе» на выезде победил «Атлетику Паранаэнсе» (1:0). На 34-й минуте в свои ворота забил Зе Ивалду.

Чемпионат Бразилии. Серия А

27-й тур

«Атлетику Паранаэнсе» — «Флуминенсе» — 0:1 (0:1)

Гол: Зе Ивалду, 34, в свои ворота

«Палмейрас» — «Интернасионал» — 1:0 (0:0)

Гол: Вейга, 53, с пенальти

Удаление: Эденилсон («Интернасионал», 50)