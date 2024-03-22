Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

22 марта, 17:19

Робиньо доставлен в бразильскую тюрьму, где будет отбывать 9-летний тюремный срок

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Робиньо.
Фото Reuters

Бывший нападающий сборной Бразилии Робиньо в пятницу утром был доставлен в тюрьму Тремембе, где будет отбывать наказание в виде девяти лет лишения свободы за групповое изнасилование, сообщает CNN Brasil.

Отмечается, что бывший футболист десять дней будет находиться в одиночной камере, после чего его переведут в камеру, где содержатся еще четыре-пять человек. Питание в колонии будет трехразовым, также условия нахождения Робиньо в тюрьме предполагают солнечные ванны.

Робиньо осужден за участие в групповом изнасиловании, которое предположительно произошло в Милане в 2013 году. Экс-нападающий «Реала» не в первый раз обвинялся в подобном преступлении. В 2009 году, когда бразилец выступал за «Манчестер Сити», его также задержали по подозрению в изнасиловании. Позднее Робиньо был оправдан и вышел на свободу.

Источник: https://www.cnnbrasil.com.br/esportes/robinho-chega-ao-presidio-de-tremembe-apos-ser-preso-por-estupro-coletivo/
Футбол
Робсон де Соуза (Робиньо)
37
32
Читайте также
Российский роллер погиб во время соревнований в Санкт-Петербурге
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В Германии приостановили выпуск крылатых дальнобойных ракет Taurus
Болельщики призвали Мусаева уйти в отставку, а Сперцян все еще говорит о чемпионской гонке. Что произошло после матча «Локомотив» - «Краснодар»
ВКС РФ нанесли удар по объектам энергетики и газодобывающей отрасли Украины
«Запад подозрительно активно убеждает нас в непричастности Киева»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дани Алвес взял кредит, чтобы внести за себя залог и выйти из тюрьмы

Алвес пока не смог внести за себя залог и проведет выходные в тюрьме
Новости
RSS RSS
Все новости