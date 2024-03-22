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22 марта, 14:55

Дани Алвес взял кредит, чтобы внести за себя залог и выйти из тюрьмы

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Дани Алвес.
Фото AFP

Один из банков согласился выдать кредит в 1 миллион евро бывшему защитнику «Барселоны» Дани Алвесу, чтобы бразилец смог внести за себя залог и выйти из испанской тюрьмы, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, друзья экс-футболиста отказались давать ему деньги в долг.

20 марта стало известно, что игрок может внести залог в размере 1 миллиона евро, чтобы выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из ночных клубов в столице Каталонии в 2022 году. Помимо этого, бразильца обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

Дани Алвес
Футбол
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