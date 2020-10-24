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«Брагантино» — «Гойяс»: видеотрансляция матча — в 23.00

12:00
«Брагантино» — «Гойяс».
«Брагантино» — «Гойяс».
«СЭ» показывает чемпионат Бразилии по футболу.

Вечером субботы, 24 октября, в матче 18-го тура бразильской серии A встречаются «Ред Булл Брагантино» и «Гойяс».

Начало игры — 23.00 (время московское).

Плеер видео трансляции будет доступен на этой странице.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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