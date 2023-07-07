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Сегодня, 02:03

Президент Бразилии остался недоволен приглашением Анчелотти в сборную Бразилии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Инасиу Лула да Силва.
Фото AFP

Президент бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отреагировал на информацию о том, что в следующем году сборную страны возглавит итальянский специалист Карло Анчелотти.

«Он никогда не был тренером сборной Италии. Почему он не решает проблему Италии, которая даже не играла на последнем чемпионате мира?» — сказал президент страны в эфире телеканала SBT.

На этой неделе Эднальдо Родригес, президент Бразильской конфедерации футбола, сообщил, что Карло Анчелотти будет тренером сборной Бразилии на Кубке Америки в 2024 году. До этого времени команду будет тренировать Фернандо Диниз.

Карло Анчелотти. Анчелотти в сборной Бразилии — это красиво. Но проект федерации крайне спорный
Карло Анчелотти
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
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