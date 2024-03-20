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20 марта, 13:41

Суд в Испании согласился отпустить Дани Алвеса из-под стражи под залог в 1 миллион евро

Алина Савинова
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Испанский суд принял решение, что бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес может под залог выйти из-под стражи на время рассмотрения апелляции на приговор по делу о сексуальном насилии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Высшего суда Каталонии.

Отмечается, что размер залога составляет 1 миллион евро. При этом Алвес должен сдать оба паспорта: испанский и бразильский. Ему запрещено покидать территорию королевства, футболиста будут вызывать в суд по мере необходимости.

22 февраля суд Барселоны приговорил 40-летнего Алвеса к 4,5 года лишения свободы за изнасилование девушки в одном из местных ночных клубов в 2022 году. Помимо этого, его обязали выплатить 150 тысяч евро потерпевшей в виде моральной компенсации.

После этого инцидента «Барселона» исключила Алвеса из списка легенд клуба. Бразилец выступал за каталонскую команду с 2008 по 2016, а затем с 2021 по 2022 год. Вместе с «Барсой» он стал шестикратным чемпионом Испании и трехкратным победителем Лиги чемпионов.

Источник: ТАСС
Дани Алвес
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