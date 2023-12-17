Пеле назван лучшим бразильским футболистом в истории по версии FourFourTwo

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших бразильских футболистов за всю историю.

На первом месте расположился трехкратный чемпион мира Пеле, который выступал за «Сантос» и «Нью-Йорк Космос». Всего за свою карьеру нападающий забил 1289 голов в 1363 матчах. Пеле умер в 2022 году в возрасте 82 лет из-за рака прямой кишки. В мае 2023-го в Сантосе открыли мавзолей памяти легендарного форварда.

Второе место в рейтинге лучших бразильских игроков занял бывший нападающий мадридского «Реала», «Барселоны» и «Интера» Роналдо. В тройку также вошел экс-футболист «Ботафого» Гарринча.

Топ-10 бразильских футболистов в истории по версии FourFourTwo:

1. Пеле

2. Роналдо

3. Гарринча

4. Роналдиньо

5. Ромарио

6. Ривалдо

7. Зико

8. Жаирзиньо

9. Неймар

10. Сократес