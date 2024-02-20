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20 февраля, 20:23

«Сантос» хочет вернуть воспитанника Неймара в команду

Виктория Кравченко
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Неймар.
Фото Getty Images

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил о желании вернуть в команду воспитанника клуба Неймара.

Футболист на данный момент играет за «Аль-Хиляль». В октябре 2023 года Неймар получил травму крестообразной связки, после которой восстанавливался на родине.

«Сантос» внимательно следит за ситуацией Неймара. У него контракт с «Аль-Хилялем». В разговоре с Неймаром я понял, что продление договора возможно. Мы следим за этими переговорами, чтобы узнать, когда он сможет разрешить свою ситуацию и вернуться в Бразилию», — цитирует президента Globo Esporte.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар забил один мяч и отдал три голевые передачи в пяти играх.

Неймар Сантос
ФК Сантос
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