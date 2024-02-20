«Сантос» хочет вернуть воспитанника Неймара в команду

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра заявил о желании вернуть в команду воспитанника клуба Неймара.

Футболист на данный момент играет за «Аль-Хиляль». В октябре 2023 года Неймар получил травму крестообразной связки, после которой восстанавливался на родине.

«Сантос» внимательно следит за ситуацией Неймара. У него контракт с «Аль-Хилялем». В разговоре с Неймаром я понял, что продление договора возможно. Мы следим за этими переговорами, чтобы узнать, когда он сможет разрешить свою ситуацию и вернуться в Бразилию», — цитирует президента Globo Esporte.

В этом сезоне чемпионата Саудовской Аравии Неймар забил один мяч и отдал три голевые передачи в пяти играх.